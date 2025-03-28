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10:25, 28 марта 2025Бывший СССР

В Кишиневе начался суд по делу главы Гагаузии

В Кишиневе начался суд по делу главы Гагаузии Гуцул
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

В Кишиневе начался суд по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня должны состояться два заседания суда, в двух разных судебных инстанциях Кишинева, на которых и в одном, и во втором случаях прокуроры требуют ареста на 30 суток», — рассказал журналистам депутат парламента Молдавии Василий Боля.

Заседание суда проходит в закрытом режиме. Вокруг здания суда собрались соратники и сторонники Гуцул.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Гуцул обвинили в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях.

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