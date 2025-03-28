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13:14, 28 марта 2025Бывший СССР

Глава МИД Казахстана встретился с главой евродипломатии

Глава МИД Казахстана Нуртлеу встретился с главой евродипломатии Каллас
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мурат Нуртлеу

Мурат Нуртлеу. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщает портал «Ак Жайык».

Стороны обсудили соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, а также совместные проекты в сферах транспорта и логистики, критических сырьевых материалов, зеленой энергетики, цифровизации и изменения климата.

Кроме того, глава МИД Казахстана заявил главе евродипломатии о важности начала переговоров по соглашению об упрощении визового режима с Евросоюзом.

Каллас, в свою очередь, заявила, что ЕС заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном и реализации совместных проектов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с еврокомиссаром по международному сотрудничеству Йозефом Сикелой. Лидер Казахстана рассказал, что Астана отдает приоритетное значение сотрудничеству с ЕС. Речь идет о внешнеэкономическом и инвестиционном сотрудничестве.

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