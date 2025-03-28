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11:29, 28 марта 2025Силовые структуры

Главе отдела жилищной инспекции российского региона дали срок за взятку в 3 миллиона

Главе отдела жилинспекции Тюменской области дали 9 лет за взятку в 3 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Главу отдела жилинспекции Тюменской области Алену Захарченко признали виновной в получении взятки в размере трех миллионов рублей и приговорили к девяти годам колонии. Об этом в пятницу, 28 марта, со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает ТАСС.

Как установил суд, с декабря 2021-го по июнь 2022 года осужденная получила от предпринимателя взятку за разрешение на установку водоматов в многоквартирных домах. Отбывание срока отложили до достижения младшим ребенком бывшей чиновницы четырнадцатилетнего возраста.

Помимо назначенного срока с осужденной взыскали в доход государства три миллиона рублей, эквивалентные сумме полученной взятки.

Ранее в Уфе задержали главу строительной компании за взятку сотруднику Госжилнадзора.

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