Главе отдела жилищной инспекции российского региона дали срок за взятку в 3 миллиона

Главе отдела жилинспекции Тюменской области дали 9 лет за взятку в 3 млн рублей

Главу отдела жилинспекции Тюменской области Алену Захарченко признали виновной в получении взятки в размере трех миллионов рублей и приговорили к девяти годам колонии. Об этом в пятницу, 28 марта, со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает ТАСС.

Как установил суд, с декабря 2021-го по июнь 2022 года осужденная получила от предпринимателя взятку за разрешение на установку водоматов в многоквартирных домах. Отбывание срока отложили до достижения младшим ребенком бывшей чиновницы четырнадцатилетнего возраста.

Помимо назначенного срока с осужденной взыскали в доход государства три миллиона рублей, эквивалентные сумме полученной взятки.

Ранее в Уфе задержали главу строительной компании за взятку сотруднику Госжилнадзора.