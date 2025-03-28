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21:01, 28 марта 2025Мир

Госдеп США захотел реорганизовать USAID

Рубио: Госдеп сообщил Конгрессу США о намерении реорганизовать USAID
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carolyn Kaster / AP

Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении реорганизовать Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters со ссылкой на заявление главы Госдепа.

«Мы переориентируем наши программы внешней помощи, чтобы они напрямую соответствовали тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан», — сообщил Рубио.

Госсекретарь уточнил, что реорганизация будет предполагать «передачу некоторых функций USAID в ведение департамента» к 1 июля. Другие функции агентства будут упразднены в случае, если они не соответствуют интересам Вашингтона.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа сократила американскую международную помощь в рамках деятельности USAID более чем на 27 миллиардов долларов.

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