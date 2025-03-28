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08:16, 28 марта 2025Мир

Гренландия сформировала правительство без выступающей за независимость острова партии

Выступающая за независимость партия Naleraq не вошла в правительство Гренландии
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard B / IMAGO / Global Look Press

Гренландия сформировала правительство, в которое не вошла радикальная партия Naleraq, выступающая за независимость острова. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным представителя гренландского правительства, победившая на выборах социал-либеральная партия Demokraatit, поддерживающая медленный путь к независимости Гренландии от Дании, сформировала кабинет с тремя другими партиями — Inuit Ataqatigiit, Siumut и Atassu.

Вторая по величине партия парламента Naleraq станет единственной в оппозиционной силой в правительстве. Отмечается, что группа вышла из коалиционных переговоров из-за неспособности достичь соглашения о пути Гренландии к независимости.

Как отмечает издание, коалиционное соглашение будет подписано в 11 утра в Нууке в пятницу. Ожидается, что лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен станет новым премьер-министром острова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заявления США о присоединении Гренландии не стоит считать экстравагантными разговорами, поскольку такие планы вынашивались Вашингтоном давно. Российский лидер напомнил, что притязания США на остров, а также на Исландию, впервые проявились в 1860-х годах.

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