«Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

Путин объяснил давней историей планы США по присоединению Гренландии

Заявления новой американской администрации США о присоединении Гренландии не стоит считать экстравагантными разговорами — такие планы вынашивались Соединенными Штатами давно. Теперь же этот вопрос обострился из-за геополитической борьбы Вашингтона, который продолжает «продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике». Об этом президент России Владимир Путин напомнил в рамках международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры американской администрации. Ничего подобного Владимир Путин

Президент пояснил, что притязания США на остров, а также на Исландию, впервые проявились в 1860-х годах, но тогда не нашли поддержки в Конгрессе.

Путин вспомнил и другие попытки США завладеть Гренландией. Так, в 1910 году сорвалась сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией.

Во время Второй мировой войны американцы разместили на острове военные базы для защиты его от Германии. Однако на предложение выкупить территорию Дания ответила отказом.

Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни Владимир Путин

В США объяснили «одержимость» Трампа Гренландией

Как написало Bloomberg, Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой. Кроме того, эта самоуправляемая территория Дании богата критически важными минералами и ископаемым топливом, которые являются предметом вожделения не только США, но и их стратегических конкурентов в лице Китая и России.

Дональд Трамп Фото: Francis Chung / Global Look Press

«Получение контроля над Гренландией может дать правительству США новые возможности для расширения своего воздушного и морского присутствия в Арктике и усиления мониторинга китайской и российской активности там», — пишет агентство.

Помимо прочего, Трамп стремится «оставить свой след» в американской истории. При этом его план по присоединению новой территории к США пока остается неясным.

Трамп надеется, что территория получит независимость, а затем достигнет какой-то сделки, чтобы стать частью США Bloomberg

Хронология притязаний США на Гренландию