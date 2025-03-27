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21:54, 27 марта 2025Мир

«Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

Путин объяснил давней историей планы США по присоединению Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Заявления новой американской администрации США о присоединении Гренландии не стоит считать экстравагантными разговорами — такие планы вынашивались Соединенными Штатами давно. Теперь же этот вопрос обострился из-за геополитической борьбы Вашингтона, который продолжает «продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике». Об этом президент России Владимир Путин напомнил в рамках международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры американской администрации. Ничего подобного

Владимир Путин

Президент пояснил, что притязания США на остров, а также на Исландию, впервые проявились в 1860-х годах, но тогда не нашли поддержки в Конгрессе.

Путин вспомнил и другие попытки США завладеть Гренландией. Так, в 1910 году сорвалась сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией.

Во время Второй мировой войны американцы разместили на острове военные базы для защиты его от Германии. Однако на предложение выкупить территорию Дания ответила отказом.

Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни

Владимир Путин

В США объяснили «одержимость» Трампа Гренландией

Как написало Bloomberg, Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой. Кроме того, эта самоуправляемая территория Дании богата критически важными минералами и ископаемым топливом, которые являются предметом вожделения не только США, но и их стратегических конкурентов в лице Китая и России.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Francis Chung / Global Look Press

«Получение контроля над Гренландией может дать правительству США новые возможности для расширения своего воздушного и морского присутствия в Арктике и усиления мониторинга китайской и российской активности там», — пишет агентство.

Помимо прочего, Трамп стремится «оставить свой след» в американской истории. При этом его план по присоединению новой территории к США пока остается неясным.

Трамп надеется, что территория получит независимость, а затем достигнет какой-то сделки, чтобы стать частью США

Bloomberg

Хронология притязаний США на Гренландию

  • Впервые США предложили приобрести Гренландию в 1867 году, сразу после покупки Аляски у Российской империи. Также идея всплывала в 1910-е годы, когда американцы выкупили у Дании ее владения в Карибском море.
  • Во время Второй мировой войны США ввели свои войска на остров и отказались их выводить. В годы холодной войны Гренландия стала одной из важнейших точек для отслеживания советских ракет и подводных лодок. Также несколько раз поднимался вопрос покупки острова.
  • Впервые Трамп заявил о планах приобрести Гренландию в 2019 году. Однако идеей он заинтересовался еще в 2017 году, и его советники прорабатывали способы завладеть территорией.
  • Идея вызвала негативную реакцию в Дании, а ее премьер-министр Метте Фредериксен назвала предложение «абсурдом». В ответ на это Трамп отменил свой визит в скандинавскую страну.
  • После избрания на второй президентский срок Трамп вернулся к идее. В декабре прошлого года он призвал усилить контроль над Гренландией.
  • В январе этого года политик открыто призвал датские власти уступить остров. Он обосновал это необходимостью защиты «свободного мира», а также опубликовал карту США с присоединенными Канадой и Гренландией. Его призыв раскритиковали премьер-министры Дании и Гренландии.
  • Тогда же остров посетил старший сын Трампа Дональд Трамп-младший. Он снял видео, где жители острова якобы высказались за присоединение к США.
  • В конце января Трамп поговорил по телефону с Фредериксен и потребовал от нее отдать остров. По словам источников, президент США разговаривал «агрессивно», и беседа прошла «очень плохо».
  • 12 марта на выборах в Гренландии победила выступающая за независимость острова от Дании оппозиционная партия Demokraatit. Сейчас стоит вопрос формирования нового правительства автономного региона.
  • В марте был анонсирован визит на остров супруги вице-президента США Джей Ди Вэнса Уши Вэнс. Однако после утечки чата Белого дома в мессенджере Signal в конце месяца, Трамп поменял стратегию и смягчил свою риторику.
  • Идею Трампа комментировал и президент России Владимир Путин. 27 марта он напомнил, что США давно хотят присоединить остров и его стремление не является «экстравагантным», так как обусловлено геополитической борьбой за контроль над Арктикой.
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