Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии силой

Дональд Трамп заявил, что не исключает попытку захвата Гренландии силой

Избранный президент США Дональд Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии и Панамского канала силой. Его слова приводит Associated Press.

Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он в очередной раз подчеркнул, что Гренландия и Панамский канал нужны Соединенным Штатам «для экономической безопасности».

Новоизбранный президент США неоднократно сообщал о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил, что остров необходим США для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.