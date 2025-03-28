Хинштейн отреагировал на смерть Героя России в Курской области

Хинштейн: Тело Героя России Тибилова доставят в Курск

Врио главы Курской области Александр Хинштейн отреагировал на смерть Героя России Марата Тибилова. Об этом он написал в Telegram.

О смерти военнослужащего стало известно 28 марта.

Хинштейн рассказал, что Тибилова не стало в результате удара со стороны Украины по селу Черкасское Поречное. «Сейчас тело Героя доставляют в Курск», — отметил он.

Руководитель региона назвал случившееся трагедией и пообещал увековечить память о нем. «Его [смерть] — огромная потеря для всей нашей Родины, которой он остался верен до последнего вздоха», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее Хинштейн принес соболезнования в связи со смертью в Курской области журналистки Первого канала Анны Прокофьевой. Он признал, что при освобождении региона невозможно избежать потерь.