Хинштейн отреагировал на смерть журналистки Первого канала в Курской области

Хинштейн принес соболезнования из-за смерти военкора Прокофьевой под Курском

Врио главы Курской области Александр Хинштейн отреагировал на смерть военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Курской области. Об этом он написал в Telegram.

26 марта о смерти журналистки при выполнении редакционного задания сообщил Первый канал.

«К сожалению, не обходится без потерь», — написал Хинштейн. Он напомнил, что журналист так же, как и военнослужащие, работает на переднем крае в зоне боевых действий. Руководитель региона выразил соболезнования родственникам и близким Прокофьевой.

Ранее в зоне спецоперации не стало журналиста «Известий» Александра Федорчака. Случившееся прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он пообещал не оставить смерть корреспондента безнаказанной. «Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие», — заявил политик.