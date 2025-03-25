Медведев заявил о неминуемом возмездии за гибель российских журналистов в зоне СВО

Медведев: Виновных в гибели российских журналистов ждет неминуемое возмездие

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что напавших на журналистов российских каналов «Звезда» и «Известия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ждет наказание. Его слова передает ТАСС.

Медведев отправил в Союз журналистов России телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников российских каналов. Он заявил, что погибшие журналисты «Известий» и «Звезды» были настоящими патриотами России.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки их коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час. Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие», — заявил зампред Совета безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил соболезнования родным погибших журналистов. Он добавил, что по сотрудникам российских телеканалов велся прицельный огонь.

Вечером 24 марта стало известно, что в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины погиб 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Сообщалось, что жертвам атаки ВСУ также стали оператор и водитель телеканала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.