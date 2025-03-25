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13:07, 25 марта 2025Интернет и СМИ

В Кремле выразили соболезнования родным погибших в зоне СВО журналистов

Песков выразил соболезнования родным погибших сотрудников «Известий» и «Звезды»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибших сотрудников телеканалов «Звезда» и «Известия». Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, хочется выразить соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также пожелал выздоровления тем журналистам, кто был ранен в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Пресс-секретарь президента отметил, что по сотрудникам «Звезды» и «Известий» велся прицельный огонь. Он подчеркнул, что Москва считает недостаточной реакцию международного сообщества на атаки на российских военкоров со стороны ВСУ.

24 марта сообщалось, что 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в результате артиллерийского удара ВСУ в Луганской народной республике. Кроме того, жертвами атаки стали оператор и водитель телеканала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольди получил тяжелое ранение. Кроме того, в Суджанском районе осколочное ранение голени и плеча получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

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