Информацию о монополии провайдера в домах застройщика ПИК проверит ФАС

ФАС проверит факт монополии провайдера в домах застройщика ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о том, действительно ли в домах застройщика ПИК имела место монополия со стороны провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС направила провайдерам запросы о том, существовали ли барьеры при получении доступа в дома вышеуказанного застройщика. На основе представленных данных ведомство установит факторы, повлекшие за собой ограничение прав в выборе оператора связи для жильцов 84 жилых комплексов ПИКа. Помимо этого, служба запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях в ЖК этого застройщика. При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства в отношении компании примут необходимые меры антимонопольного реагирования, заключили в пресс-службе ФАС.