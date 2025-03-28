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11:16, 28 марта 2025Экономика

Информацию о монополии провайдера в домах застройщика ПИК проверит ФАС

ФАС проверит факт монополии провайдера в домах застройщика ПИК
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о том, действительно ли в домах застройщика ПИК имела место монополия со стороны провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС направила провайдерам запросы о том, существовали ли барьеры при получении доступа в дома вышеуказанного застройщика. На основе представленных данных ведомство установит факторы, повлекшие за собой ограничение прав в выборе оператора связи для жильцов 84 жилых комплексов ПИКа. Помимо этого, служба запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях в ЖК этого застройщика. При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства в отношении компании примут необходимые меры антимонопольного реагирования, заключили в пресс-службе ФАС.

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