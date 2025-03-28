Иностранец пытался вывезти из России лапы гималайского медведя и попался на таможне

Иностранец попытался вывезти пять лап гималайского медведя из Приморья в Китай

Таможенники обнаружили пять лап гималайского медведя, которые 44-летний турист пытался вывезти из Приморского края в Китай на автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Части животного весом четыре килограмма обнаружила служебная собака по кличке Зара в автомобильном пункте пропуска Пограничный. Дериваты мужчина вез в вакуумных пакетах в рюкзаке, не имея при себе разрешительных документов.

В отношении него возбуждены два дела по статьям 16.2 («Недекларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение ограничений») КоАП РФ. Туристу грозит штраф.

Как уточнили РИА Новости в Уссурийской таможне, задержанный – иностранный гражданин, а части медведей часто используются в восточной медицине.

Ранее российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей.