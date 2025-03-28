Иностранные инструкторы сбежали с полигона на Украине после удара ВС России

РИА Новости: Инструкторы сбежали с полигона на Украине после удара ВС России

Иностранные инструкторы, которые должны были обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать западное оружие, сбежали с одного из полигонов после удара российских войск. Об этом РИА Новости рассказал бывший украинский военный, перешедший на сторону РФ.

«Было их человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один "подарок" со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну, то есть, они поняли, что там не шутки, и все убежали домой», — уточнил он.

Как утверждает собеседник агентства, после этого украинским солдатам пришлось обучаться пользованию оружием по роликам из YouTube.

Ранее российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. Ударом на полигоне Новомосковский были уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов.