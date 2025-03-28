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02:23, 28 марта 2025Экономика

Интернет-площадки обяжут платить проценты от рекламных доходов

Интернет-площадки обяжут платить сбор в 3% от рекламных доходов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Интернет-площадки обяжут платить сбор в три процента от рекламных доходов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило регламент исчисления данных платежей. Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что обязательства по отчислениям возьмет на себя сторона, которая заключила соглашение с рекламодателей. Например, если договор был подписан рекламным агентством, то именно оно будет нести ответственность за уплату сбора.

Перечисление средств будет осуществляться не позднее пятого числа третьего месяца за отчетным кварталом. В случае неуплаты в течение 10 дней после соответствующего уведомления будет запускаться процесс взыскания средств. Контролировать исполнение закона будет Роскомнадзор.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских и признанных нежелательными в России организаций. Ответственность за нарушение будут нести как рекламодатель, так и распространитель рекламы на перечисленных сайтах.

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