Интернет-площадки обяжут платить проценты от рекламных доходов

Интернет-площадки обяжут платить сбор в 3% от рекламных доходов

Интернет-площадки обяжут платить сбор в три процента от рекламных доходов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило регламент исчисления данных платежей. Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что обязательства по отчислениям возьмет на себя сторона, которая заключила соглашение с рекламодателей. Например, если договор был подписан рекламным агентством, то именно оно будет нести ответственность за уплату сбора.

Перечисление средств будет осуществляться не позднее пятого числа третьего месяца за отчетным кварталом. В случае неуплаты в течение 10 дней после соответствующего уведомления будет запускаться процесс взыскания средств. Контролировать исполнение закона будет Роскомнадзор.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских и признанных нежелательными в России организаций. Ответственность за нарушение будут нести как рекламодатель, так и распространитель рекламы на перечисленных сайтах.