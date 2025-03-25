Госдума приняла закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций

Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на сайтах экстремистских организаций

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских и признанных нежелательными в России организаций. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Сообщается, что документ вносит поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Согласное ему, запрет распространяется на ресурсы нежелательных организаций, а также тех сайтов, доступ к которым ограничен в России.

Отмечается, что в случае, если новая норма вступит в силу, ответственность за ее нарушение будут нести как рекламодатель, так и тот, кто распространяет рекламные материалы на перечисленных сайтах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что подобным решением власть перекрывает один из источников дохода для владельцев запрещенных в России информационных ресурсов.

Ранее стало известно, что Госдума также приняла в третьем чтении закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Среди мер противодействия мошенникам были указаны базы голосов злоумышленников, обязательная маркировка телефонных звонков и другие.