СКР завел дело о терроризме из-за подорвавшегося в Курской области трактора

Российские следователи возбудили уголовное дело о совершении террористического акта против мирного населения Курской области. Об этом в пятницу, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено из-за ранения работника сельского хозяйства в Льговском районе. ЧП произошло из-за заминировавших улицы и участки местности солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в августе 2024 года на территорию региона. В результате 28 марта во время сельскохозяйственных работ на мине подорвался трактор.

От взрыва пострадал 30-летний водитель сельскохозяйственной техники. С минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи он был доставлен в больницу.

В СКР пообещали детально установить обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности причастных к преступлению представителей ВСУ.

