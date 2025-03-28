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18:40, 28 марта 2025Силовые структуры

Из-за подорвавшегося на мине ВСУ тракториста возбудили уголовное дело

СКР завел дело о терроризме из-за подорвавшегося в Курской области трактора
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи возбудили уголовное дело о совершении террористического акта против мирного населения Курской области. Об этом в пятницу, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено из-за ранения работника сельского хозяйства в Льговском районе. ЧП произошло из-за заминировавших улицы и участки местности солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в августе 2024 года на территорию региона. В результате 28 марта во время сельскохозяйственных работ на мине подорвался трактор.

От взрыва пострадал 30-летний водитель сельскохозяйственной техники. С минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи он был доставлен в больницу.

В СКР пообещали детально установить обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности причастных к преступлению представителей ВСУ.

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