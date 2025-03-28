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13:15, 28 марта 2025Россия

Тракторист подорвался на мине ВСУ в российском регионе

Хинштейн: Тракторист подорвался на мине ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Тракторист подорвался на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в Льговском районе. Трактор во время вспашки поля наехал на взрывное устройство, пострадал 30-летний водитель. На данный момент его с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи доставляют в больницу.

«Механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. Несмотря на то, что поля перед этим обследовали, нахождение там взрывоопасных объектов все равно возможно!», — написал чиновник.

Ранее офицер группировки «Север» заявил, что российские военные продвинулись к центру села Гуево в Курской области. Он добавил, что бои в населенном пункте на границе с Украиной ведут штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

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