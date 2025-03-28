Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 28 марта 2025Мир

Карасин рассказал об обсуждении с США поведения Киева

Карасин: Россия и США не обсуждали поведение Украины на переговорах в Эр-Рияде
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Технические группы России и США на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не обсуждали поведение властей Украины, но существует вероятность, что их придется начать. Об этом заявил участник состоявшейся встречи, сенатор Григорий Карасин в эфире «России-24».

«На этом этапе подобной тональности не было (...). Мы не обсуждали поведение властей Украины, но, скорей всего, наступит такой период, когда это нужно будет обсудить, поскольку они непредсказуемы», — подчеркнул сенатор.

Ранее Карасин прокомментировал ситуацию вокруг переговоров России и США по черноморской инициативе. В частности, он указал, что американская делегация в ходе переговоров в Эр-Рияде спокойно отреагировала на идею вернуть Россельхозбанк в платежную систему SWIFT как необходимое условие. Москва также выступает за возвращение возможности страховать корабли и доступ к посещению портов стран Запада.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21

    Власти заявили о готовности распространить семейную ипотеку на всю «вторичку»

    В Кремле заявили об усилении националистов на Украине

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы России

    Поддубный показал кадры уничтожения HMMWV ВСУ

    В российском регионе заявили о необходимости открытия психбольницы для детей

    Российский фондовый рынок резко снизился на фоне новостей геополитики

    Российская биатлонистка высказалась об участии в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

    В суд передали дело бывшего замгубернатора российского региона

    Пропавших в Литве военных США поищут с ныряльщиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше