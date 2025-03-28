Карасин рассказал об обсуждении с США поведения Киева

Карасин: Россия и США не обсуждали поведение Украины на переговорах в Эр-Рияде

Технические группы России и США на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не обсуждали поведение властей Украины, но существует вероятность, что их придется начать. Об этом заявил участник состоявшейся встречи, сенатор Григорий Карасин в эфире «России-24».

«На этом этапе подобной тональности не было (...). Мы не обсуждали поведение властей Украины, но, скорей всего, наступит такой период, когда это нужно будет обсудить, поскольку они непредсказуемы», — подчеркнул сенатор.

Ранее Карасин прокомментировал ситуацию вокруг переговоров России и США по черноморской инициативе. В частности, он указал, что американская делегация в ходе переговоров в Эр-Рияде спокойно отреагировала на идею вернуть Россельхозбанк в платежную систему SWIFT как необходимое условие. Москва также выступает за возвращение возможности страховать корабли и доступ к посещению портов стран Запада.