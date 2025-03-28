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14:34, 28 марта 2025Мир

Карасин раскрыл реакцию США на идею вернуть банки России в SWIFT

Карасин: США спокойно отреагировали на идею вернуть Россельхозбанк в SWIFT
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде спокойно отреагировали на идею вернуть Россельхозбанк в платежную систему SWIFT как условие запуска черноморской инициативы. Об этом заявил участник состоявшейся встречи, сенатор Григорий Карасин в эфире «России-24».

«[Обсуждались] восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись», — отметил сенатор.

Карасин подчеркнул, что обе стороны имеют волю к поиску компромисса, несмотря на всю сложность переговорного процесса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ведет переговоры о черноморской инициативе в рамках нового договора и сейчас прорабатываются его контуры.

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