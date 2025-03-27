В МИД раскрыли детали переговоров о черноморской инициативе

Захарова: Переговоры о черноморской инициативе проходят в рамках нового договора

Россия ведет переговоры о черноморской инициативе в рамках нового договора и сейчас прорабатываются его контуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Россия и США рассматривают] новое соглашение, контуры которого сейчас обсуждаются», — рассказала дипломат. Таким образом она прокомментировала ситуацию вокруг проходивших российско-американских переговоров в Эр-Рияде на уровне экспертных групп.

Ранее в Кремле заявили, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием. Также одним из условий реализации инициативы стало снятие рестрикций на обслуживание судов под российским флагом и их доступ в порты стран Запада.