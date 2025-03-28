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15:57, 28 марта 2025Бывший СССР

Киев приказал ВСУ занять новые регионы в России

Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало войскам занять новые участки в Курской области и захватить хоть какую-то территорию в Белгородской. Об этом сообщил источник в группировке российских войск «Север», передает РИА Новости.

По его словам, киевское командование отдало распоряжение еще перед началом переговоров: вклиниться в российскую оборону на различных участках фронта. Он добавил, что судя по допросам пленных военных ВСУ, а также поведению украинских войск, можно сделать вывод, что этот приказ действительно пытаются выполнить, но попытки не увенчались успехом.

Ранее в России назвали задачи армии после отхода ВСУ из Курской области. Первостепенной задачей станет обеспечение безопасности региона, чтобы можно было спокойно отстроить ту небольшую часть области, которую уничтожили ВСУ, рассказал Первостепенной задачей ВС РФ станет обеспечение безопасности Курской области, чтобы можно было спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которую уничтожили ВСУ, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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