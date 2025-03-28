Кладоискатель нашел в поле 800 загадочных древних артефактов

В Великобритании нашли загадочный клад из 800 обожженных и сломанных артефактов

В Великобритании кладоискатель нашел в поле загадочные артефакты, относящиеся к железному веку (примерно с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры). Об этом пишет LiveScience

Питер Хедс сделал необычное открытие в декабре 2021 года с помощью металлоискателя. Наткнувшись на древний клад, он обратился за помощью к главе кафедры археологии Даремского университета Тому Муру. С помощью специалистов удалось раскопать около 800 предметов.

Как показал анализ, большая часть находок была сломана и обожжена. По всей вероятности, их бросили в погребальный костер, а затем скинули в канаву и забросали камнями. Человеческие кости на месте раскопок так и не обнаружили.

Среди находок археологи различили наконечники копий, железное зеркало, снаряжение для верховой езды, части колесниц, котел и чашу для вина. Мур обратил внимание на необычность последнего предмета. По его словам, декор чаши сочетает в себе характерные черты сразу двух стилей железного века: британского и средиземноморского. Скорее всего, все эти вещи принадлежали представителю местной элиты.

Находку Хекса назвали кладом Мелсонби. Так называется деревня, расположенная недалеко от места раскопок в графстве Северный Йоркшир. Сотрудница Британского музея София Адамс отметила, что 2000-летние клады подобного масштаба еще не находили в северных регионах Британии. Она надеется, что все артефакты в скором времени будут выставлены в музее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель раскопал древнюю бронзовую ложку, которая, предположительно, использовалась в ритуальных церемониях. По словам археологов, ложка относится к железному веку.

