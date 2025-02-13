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21:43, 13 февраля 2025Из жизни

Кладоискатель нашел 2000-летнюю ложку для предсказания будущего

На острове Мэн нашли ритуальную бронзовую ложку железного века для предсказаний
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: alessia_penny90 / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании кладоискатель раскопал древнюю бронзовую ложку, которая, предположительно, использовалась в ритуальных церемониях. Об этом сообщает ITV News.

Роб Миддлтон нашел артефакт с помощью металлоискателя на западном побережье острова. По словам археологов, ложка относится к железному веку (примерно с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры). Ученые думают, что 2000-летняя находка использовалась для предсказания будущего.

Как объясняет куратор археологической коллекции острова Мэн Эллисон Фокс, ученые называют древний артефакт ложкой для удобства: он действительно похож на нее по форме. На самом деле в железном веке такие изделия не использовались для еды.

По словам Фокс, древние люди делали в ложках углубления в виде креста. После они наливали в них особую жидкость. Каждая часть креста содержала собственный ответ на вопрос: куда больше залилось воды — таков ответ и верен. Детали ритуала, как отмечает Фокс, неизвестны ученым: описания церемонии были утеряны со временем.

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Согласно данным археологов, подобные артефакты уже находили в Великобритании, Ирландии и Франции. Ложка Миддлтона стала 28-й такой находкой. Кладоискатель пожертвовал ее музею острова.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми деньгами дьявола. Руководитель раскопок заявил, что клады представляли собой подношение языческим богам.

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