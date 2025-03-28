Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:17, 28 марта 2025Культура

Культовая рок-группа 70-х отправится в тур

AP: Группа Sex Pistols отправится в тур по Северной Америке впервые за 20 лет
Ольга Коровина

Фото: Wonker Wonker / Wikimedia

Культовая британская панк-рок-группа Sex Pistols отправится в тур по Северной Америке впервые за два десятилетия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным издания, музыканты устроят турне осенью 2025 года в обновленном составе. На сцену выйдут гитарист Стив Джонс, барабанщик Пол Кук, басист Глен Мэтлок и вокалист Фрэнк Картер. Первое выступление состоится в концертном зале Longhorn в Далласе, где Sex Pistols в 1978-м устроили скандальное шоу, вошедшее в историю панк-рока.

Группа распалась после тура по США в 1978 году. После этого Sex Pistols несколько раз воссоединялись в первоначальном составе. Так, в 2003 году музыканты объединились для турне по Северной Америке, а в 2008-м посетили Санкт-Петербург и Москву в рамках тура, приуроченного к 30-летию выхода первого полноформатного альбома — Never Mind The Bollocks.

Ранее стало известно, что легендарная британская рок-группа Black Sabbath выступит в оригинальном составе впервые за 20 лет. На концерте воссоединятся фронтмен Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

    Американская соцсеть заблокировала рассказывающую о России блогершу из США

    «Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ

    Назван скрытый побочный эффект диетических продуктов без сахара

    Хью Джекман кардинально сменил имидж на камеру

    ВС России применили «Змея Горыныча» в зоне СВО

    Наемника из Бразилии осудят в России за боевые действия на стороне Украины

    Зеленский заявил о нежелании США бесплатно оказывать помощь Украине

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при крушении батискафа в Египте россиян

    Появилось видео со въехавшей в остановку скорой помощью в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше