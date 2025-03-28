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16:27, 28 марта 2025Моя страна

Легендарный композитор родом из Новосибирска отметил 99-летие и раскрыл секрет долголетия

99-летний композитор Зацепин: Секрет долголетия в зарядке и правильном питании
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Зацепин

Александр Зацепин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный уроженец Новосибирска, композитор популярных мелодий и песен Александр Зацепин отпраздновал свое 99-летие и рассказал, как ему удается сохранять активность и хорошее самочувствие на протяжении многих лет. Его слова передает «Пятый канал».

По его словам, секрет его долголетия прост: утренняя зарядка, правильное питание и дисциплина. Так, каждое утро композитор посвящает 35 минут физическим упражнениям, несмотря на то, что иногда просыпается с чувством усталости. По его словам, утренние тренировки полезны для разогрева перед началом дня.

«В мое время были старые грузовики, которые, если холодно, заводили с трудом вдвоем. Сначала машина не могла ехать, но прогревалась минут десять и работала прекрасно. Я как этот грузовик», — отметил Зацепин.

После зарядки он принимает душ, завтракает и приступает к работе за компьютером с 9 утра до 13:00. Затем следует обеденный перерыв, а вечером композитор завершает день не позднее 23:00, считая режим сна важным для поддержания здоровья. По его мнению, слишком поздний отбой мешает нормальному сну и ухудшает самочувствие. Просыпаться Зацепин предпочитает в 7 часов утра.

Александр Зацепин родился в Новосибирске, где учился в музыкальной школе №1, а позже служил в Ансамбле песни и пляски СибВО. В 2023 году он посетил родной город с концертом и представил новую мелодию для гимна Новосибирска, чем растрогал своих земляков.

Музыка Зацепина звучит более чем в 120 фильмах и мультфильмах, включая «Операцию "Ы"», «Кавказскую пленницу», «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию», «Женщину, которая поет», «Землю Санникова» и «Ну, погоди!». Одними из самых известных его произведений стали песни «Есть только миг» и «Куда уходит детство».

В преддверии дня рождения президент России Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда РФ, отметив его огромный вклад в развитие отечественной культуры.

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