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21:53, 28 марта 2025Россия

Медведев оценил американский проект сделки по ресурсам для Киева

Медведев: США выкатили Украине превосходный проект сделки по природным ресурсам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Если Украина откажется от нового проекта сделки по природным ресурсам, разработанного американской стороной и переданный накануне, США, вероятно, откажутся от дальнейшего сотрудничества с Киевом. Так оценил ситуацию зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Политик назвал новый проект сделки превосходным. «Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал Медведев.

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