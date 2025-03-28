Медведев: США выкатили Украине превосходный проект сделки по природным ресурсам

Если Украина откажется от нового проекта сделки по природным ресурсам, разработанного американской стороной и переданный накануне, США, вероятно, откажутся от дальнейшего сотрудничества с Киевом. Так оценил ситуацию зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Политик назвал новый проект сделки превосходным. «Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал Медведев.