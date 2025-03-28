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21:47, 28 марта 2025Мир

«Ставят на счетчик». США направили Украине новый проект сделки по полезным ископаемым. Что Трамп предложил Киеву?

Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь от США долгом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pavlo Baliukh / Shutterstock / Fotodom

23 марта, спустя три недели паузы в переговорах после ссоры украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме, Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым на украинской территории. Об этом сообщила «Европейская правда» и представила текст документа, который «нарушает все красные линии Киева».

Отмечается, что этот проект сделки похож на первоначальную версию, которую отверг украинский лидер Владимир Зеленский. По данным издания, документ представляет собой 58 страниц текста «мелким шрифтом», в котором охватываются все возможные аспекты, в том числе пункт о компенсации американской помощи Киеву. Кильский институт мировой экономики (IfW) оценивает оказанную американцами помощь Украине в 123 миллиарда долларов.

В документе подробно описано, как должно быть оформлено сотрудничество Украины и США, а создаваемая соглашением структура получила название «Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития».

Что предложили США?

  • Со стороны США главным участником Фонда должна стать международная финансовая корпорация по развитию (DFC). Она будет проводить основные назначения и управлять доходами.
  • Соглашение предусматривает обязательство Украины компенсировать США стоимость всей помощи с начала конфликта. Итоговая стоимость помощи США будет подсчитана и прописана в приложении к договору на момент его подписания. Эта сумма станет «первоначальным взносом DFC» в Фонд.
  • Правительство Украины обязано конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на зарубежные счета американской стороны «по первому запросу».
  • Деньги для своего функционирования, а также для погашения долга Фонд будет собирать с будущих доходов от украинских недр. Структура будет получать 50 процентов стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и новых месторождений.
  • В соглашении также упоминаются 50 процентов дохода государства от инфраструктурных объектов. Однако что входит в эти доходы, не уточняется.
  • США также пошли на уступки Киеву. Рента от существующей добычи в соглашение не включена. Фонд может инвестировать полученные доходы в проекты на Украине и получать 50 процентов от доходов с них.
  • Реинвестировать средства не получится из-за обязательства Украины погасить «долг». Киев не сможет затягивать его погашение, так как сумма будет увеличиваться на 4 процента ежегодно. Издание указывает, что США «ставят Украину на счетчик».
  • США имеют право первого рассмотрения всех будущих инвестпроектов в сфере природных ресурсов и инфраструктуры.
  • В случае если проект не заинтересовал ни одного американского инвестора, Украина имеет право предлагать лицензию украинским и европейским инвесторам, но 50 процентов стоимости лицензии и ренты идут в Фонд.
  • Украина должна раскрывать США все конфиденциальные детали таких переговоров и будет лишена права делать любому из инвесторов лучшее предложение, чем американцам.
  • Киев обязан добавлять в лицензии для компаний запрет на продажу этих ископаемых стратегическим конкурентам США.
  • В правлении DFC большинство мест займут представители США, поэтому «их голосов будет достаточно для принятия решений». Двух украинских членов правления должна одобрить DFC.
  • Налоги Фонд будет платить в США, а не на Украине. Для любого обжалования действий Украина должна обращаться в суд Нью-Йорка.

На Украине предложение США назвали «кабальным»

«Европейская правда», раскрыв детали проекта договора, подчеркнула, что одобрить такое «кабальное для Украины соглашение» — неприемлемый вариант. Сам Владимир Зеленский также раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.

Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим

Владимир Зеленскийпрезидент Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Трамп пригрозил Украине в случае повторного отказа

Впервые о планах заключить сделку по редкоземельным металлам на Украине президент США Дональд Трамп объявил 3 февраля. Первоначальный проект соглашения на подписание Зеленскому представил министр финансов США Скотт Бессент 13 февраля. Украинский лидер должен был подписать его на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Издание The Economist со ссылкой на три источника утверждало, что Бессент дал Зеленскому всего час, чтобы подумать над договором. В тексте было требование о предоставлении США доступа к добыче редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов. Украинский политик счел такие условия ультиматумом и отказался.

По данным Financial Times, соглашение предполагало создание фонда восстановления, в который Киев должен переводить 50 процентов доходов от продажи природных ресурсов в государственной собственности, но не относящихся к деятельности «Нафтогаза» и «Укрнафты», а средства будут минимум раз в год реинвестироваться в украинские инвестпроекты.

После предыдущего отказа руководства Украины от подписания соглашения, Трамп заявил о намерении воскресить сделку, однако в случае повторного отказа глава Белого дома пригрозил «невеселыми последствиями».

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