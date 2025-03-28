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12:13, 28 марта 2025Мир

МИД Китая прокомментировал заявление Путина по Украине

МИД КНР о заявлении Путина по Украине: Китай занимает последовательную позицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Пекин занимает последовательную и четкую позицию по конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его цитирует РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — ответил дипломат на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН.

Ранее Путин предложил обсудить возможность создания временной администрации на Украине. По словам российского лидера, этот шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а РФ смогла бы вести с ним переговоры.

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