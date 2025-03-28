МИД Китая прокомментировал заявление Путина по Украине

МИД КНР о заявлении Путина по Украине: Китай занимает последовательную позицию

Пекин занимает последовательную и четкую позицию по конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его цитирует РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — ответил дипломат на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН.

Ранее Путин предложил обсудить возможность создания временной администрации на Украине. По словам российского лидера, этот шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а РФ смогла бы вести с ним переговоры.