В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

Белый дом о внешнем управлении Украиной: Власть определяется Конституцией страны

Система государственного управления на Украине определяется ее Конституцией и волей народа, заявил представитель Совета национальной безопасности США в комментарии агентству Reuters. Его имя не разглашается.

Таким образом, он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о предложении президента России Владимира Путина о создании временной администрации на Украине.

Путин предложил ввести на Украине временное управление

Ранее российский президент предложил обсудить возможность введения временной администрации на Украине под эгидой ООН. Путин пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления Владимир Путин президент России

Российский лидер напомнил, что подобная практика применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

По мнению Путина, это позволило бы организовать демократические выборы и создать легитимное правительство, с которым можно заключить мирное соглашение, имеющее международное признание.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

При этом он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со странами, заинтересованными в урегулировании конфликта. Однако, по его словам, Москва больше не станет полагаться на партнеров, чья добросовестность вызывает сомнения.

Путин много раз озвучивал позицию по легитимности украинской власти

Во время встречи с моряками атомной подлодки «Архангельск» российский президент вновь поставил под сомнение законность пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства, отметив, что президентские выборы в 2024 году на Украине не состоялись.

Если он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») сам нелегитимный, то все остальные тоже Владимир Путин президент России

Он выразил мнение, что управление страной фактически перешло к радикальным группировкам, таким как «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

При этом неожиданно предложение Путина о временном управлении получило поддержку со стороны украинского политика. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал идею российского президента логичной и соответствующей реальности. В своем Telegram-канале он написал: «Как по мне, логичный и понятный план, а главное — соответствующий действительности».

Ранее Путин заявлял, что единственным легитимным органом власти на Украине является Верховная Рада и ее председатель. «Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины — ничего не сказано», — пояснил он, сославшись на статью 111 Основного закона Украины, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности временно исполняет спикер парламента.

Российский лидер не раз подчеркивал, что Москва готова вести мирные переговоры с Украиной, но исключительно с легитимными представителями власти. В 2024 году он говорил, если пройдут выборы, появится законный представитель — Москва будет с ним говорить, в том числе и с Зеленским, если он получит легитимность.

Рада со второй попытки подтвердила легитимность Зеленского, но это не соответствует Конституции Украины

25 февраля Верховная Рада Украины поддержала заявление, согласно которому Зеленский сохраняет пост до вступления в должность нового президента. Однако голосование прошло не с первой попытки, накануне документ не набрал необходимого числа голосов.

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Во втором голосовании за заявление проголосовали 268 депутатов, тогда как 121 парламентарий его проигнорировал. Примечательно, что предыдущее голосование было провалено даже в присутствии европейских лидеров и представителей Еврокомиссии.

Некоторые украинские политики подвергли голосование критике. Депутат Александр Дубинский предположил, что в будущем голосовавшим за признание легитимности Зеленского может грозить уголовная ответственность.

Юридическая оценка ситуации остается спорной. Как объяснил эксперт по конституционному праву Иван Брикульский, согласно иерархии нормативных актов Украины, постановления Верховной Рады должны соответствовать Конституции. При этом в основном законе нет положений о продлении президентских полномочий в условиях военного положения.

При этом Центральная избирательная комиссия Украины пришла к выводу, что ни один из предусмотренных Конституцией механизмов досрочного прекращения полномочий президента (отставка, импичмент, смерть, неспособность исполнять обязанности) в данном случае не применим. Это означает, что Владимир Зеленский не может официально передать власть.