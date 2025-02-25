Рада со второй попытки подтвердила легитимность Зеленского. Почему это не соответствует Конституции Украины?

Дубинский: Голосование Рады о легитимности Зеленского является неконституционным

25 февраля Верховная Рада со второй попытки поддержала проект заявления, которое позволяет президенту Владимиру Зеленскому находиться на посту «до вступления в должность новоизбранного президента Украины».

За поддержку заявления о легитимности Зеленского проголосовали 268 из 280 принявших участие в рассмотрении вопроса депутатов. Еще 121 народный избранник просто игнорировали голосование. При этом днем ранее в поддержку дальнейшего пребывания политика на посту проголосовали лишь 218 депутатов из необходимых 226. Провал голосования произошел в присутствии прибывших на Украину лидеров стран Европы и представителей Еврокомиссии.

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Рада призвала к проведению выборов только после урегулирования конфликта на Украине

Сам документ предложили парламентарии преимущественно от правящей фракции «Слуга народа», включая спикера Рады Руслана Стефанчука и главы фракции Зеленского Давида Арахамии. При этом в числе инициаторов оказалась и критикующая руководство Вооруженных сил Украины парламентарий Марьяна Безуглая.

Согласно тексту заявления, приложенного к постановлению Рады №13041, Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Парламент аргументировал решение необходимостью соблюдать принцип институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения.

Его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой Украины текст заявления Верховной Рады Украины

Также украинский парламент заявил о намерениях провести выборы только после урегулирования конфликта на Украине. По мнению руководства Рады, в случае организации и проведения выборов в период военного положения в стране не будут соблюдены все национальные и международные принципы избирательного права, что поставит под сомнение легитимность итогов голосования.

Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины текст заявления Верховной Рады Украины

Заявление Рады не отменило действие норм Конституции Украины

Согласно иерархии нормативно-правовых актов Украины, постановления Верховной Рады должны приниматься на основе Конституции страны и во исполнение основного закона.

Постановления Рады имеют меньшую юридическую силу, чем законы Украины и конституция. Сам текст заявления был опубликован лишь в приложении к постановлению, что делает его исключительно декларативным документом. В тексте постановления содержатся только технические детали о вступлении документа в силу с момента принятия

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Как подчеркнул в разговоре с «Лентой.ру» эксперт в сфере сравнительного конституционного права Иван Брикульский, в тексте Конституции Украины отсутствует оговорка в отношении президента страны о продлении сроков в период военного положения, в отличие от Рады. Юрист также указал, что в основном законе Украины отсутствует механизм лишения власти президента после истечения срока, а легитимность становится вопросом трактовки конституционных норм. Правовед также добавил, что выборы могут быть назначены только Радой, но ответственности перед народом за непроведение голосования парламент не несет.

Согласно статье 108 Конституции Украины, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, неспособности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента или смерти

При этом Центральная избирательная комиссия Украины пришла к выводу, что ни один из описанных случаев досрочного прекращения полномочий президента в настоящий момент применить нельзя, а значит, передать кому-то власть Владимир Зеленский не может.

Украинские парламентарии раскритиковали голосование о легитимности

Депутат Рады Александр Дубинский допустил в будущем тюремные сроки голосовавшим за легитимность Зеленского парламентариям. Политик также подчеркнул, что в повторном голосовании приняло участие только 63 процента депутатов правящей партии «Слуга народа».

Это неконституционная попытка выбрать президента через Раду. Все, голосовавшие за это — будут сидеть Александр Дубинский депутат Верховной Рады Украины

Парламентарий Ирина Геращенко сравнила Раду с ЦК КПСС после голосования по легитимности Зеленского. По ее словам, власти согнали депутатов президентской партии «Слуга народа» и партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», чтобы со второго раза «протащить» постановление.

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Путин и Трамп неоднократно критиковали легитимность Зеленского

В июне 2024 года президент России Владимир Путин указал Зеленскому на невозможность восстановления легитимности. Он также подчеркнул, что легитимным органом на Украине является Верховная Рада.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проведение выборов на Украине необходимым условием урегулирования конфликта. Он также указал на заявление Путина о необходимости легитимности украинских властей для юридической фиксации договоренностей.

19 февраля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского на своей странице в соцсети Truth Social и назвал его диктатором, не желающим проводить выборы в собственной стране. По словам американского лидера, украинский президент разрушил страну в результате своей политики и позиции по вооруженному конфликту.

В свою очередь, Зеленский неоднократно заявлял, что президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения. При этом, по словам политика, он якобы не намерен править страной десятилетиями.