Нардеп Геращенко: От попыток продлить легитимность Зеленского разит ЦК КПСС

От попыток продлить легитимность президента Украины Владимир Зеленского в Верховной Раде разит ЦК КПСС. Об этом заявила депутат украинского парламента Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, власти согнали депутатов президентской партии «Слуга народа» и партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в парламент, чтобы во второй раз «протащить» постановление, продлевающее легитимность Зеленского. Она добавила, что докладывает заявление «выдающийся демократ» спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Депутат также сообщила, что ранее власть заставила десятки сельсоветов и горсоветов принять заявления в поддержку Зеленского. Она заключила, что это «очень разит ЦК КПСС».

Ранее Верховная Рада со второго раза приняла заявление о легитимности Зеленского. За поддержку заявления о легитимности Зеленского проголосовали 268 из 280 принявших в рассмотрении вопроса депутатов. При этом численность украинского парламента составляет 430 депутатов.