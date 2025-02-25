В Раде предрекли посадки из-за голосования за продление полномочий Зеленского

Нардеп Дубинский: Голосовавшие за продление полномочий Зеленского будут сидеть

Депутаты Верховной Рады, голосовавшие за заявление о поддержке продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского, в будущем будут сидеть в тюрьме. Посадки из-за голосования предрек в Telegram народный депутат Александр Дубинский.

«Все, голосовавшие за это, будут сидеть», — говорится в публикации.

Он отметил, что одобрение этого заявления не может быть приравнено к парламентскому голосованию по выборам президента в условиях чрезвычайной ситуации и не прибавляет Зеленскому легитимности.

Ранее Верховная Рада провалила голосование по заявлению, где говорилось, что Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». 25 февраля после второй попытки это заявление было принято.