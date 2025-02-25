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14:34, 25 февраля 2025Бывший СССР

«Это очень пахнет ЦК КПСС». Верховная Рада со второго раза все-таки проголосовала в поддержку легитимности Зеленского

Верховная Рада со второй попытки проголосовала против отставки Зеленского
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верховная Рада со второй попытки поддержала проект о продлении полномочий действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом проинформировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Со второй попытки все же проголосовали сегодня за постановление № 13041 о демократии (и поддержку Зеленского и будущие выборы)», — сообщил он.

Железняк заметил, что первое голосование по восстановлению легитимности Зеленского состоялось 24 февраля и прошло неудачно. За продление президентских полномочий политика проголосовали лишь 218 депутатов, однако для положительного решения необходимо 226 голосов.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

После голосования Раду сравнили с ЦК КПСС

Попытки продлить легитимность Зеленского путем голосования в Верховной Раде напоминают ЦК КПСС. Такое сравнение привела нардеп Ирина Геращенко.

Геращенко заметила, что киевское руководство фактически «согнало» депутатов правящей партии «Слуга народа» и партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в зал парламента, чтобы вновь попытаться продвинуть нахождение Зеленского на посту. Политик заявила, что ранее власти таким же образом вынудили украинские сельсоветы и горсоветы поддержать действующего президента, что, по ее словам, сильно напоминает времена ЦК КПСС.

Ранее Банковая нагнула десятки сельсоветов и горсоветов принять заявления в поддержку Зеленского. Все это очень пахнет ЦК КПСС

Ирина Геращенкодепутат Верховной Рады

Другой депутат украинского парламента Артем Дмитрук добавил, что провалившееся в первый раз голосование о легитимности Зеленского стало плевком в лицо политику.

«Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте!» — подчеркнул Дмитрук, выразив надежду, что после такого события депутаты Рады обретут большую смелость в своих решениях и смогут создать собственную переговорную группу «во имя будущего Украины».

Фото: Eero Vabamägi / Reuters

В России оценили перспективы Зеленского сохранить власть

Зеленский вряд ли сможет удержать в своих руках власть на Украине. О перспективах политика высказался глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Константинов подчеркнул, что новое руководство США не захочет оставлять Зеленского президентом, так что его место, вероятнее всего, займет тот, кого выберет Вашингтон. Константинов заметил, что Соединенные Штаты осознанно хотят как можно скорее устроить выборы на Украине, чтобы иметь возможность проконтролировать их результат.

Глава парламента Крыма добавил, что Зеленского вообще могут не допустить к выборам в качестве кандидата из-за резкого похолодания, наступившего в отношениях Украины и США.

Вот это да!
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