В Раде назвали голосование о легитимности плевком в лицо Зеленскому

Депутат Рады Дмитрук назвал плевком в лицо Зеленскому голосование о легитимности

Провал голосования Верховной Рады Украины о легитимности президента страны Владимира Зеленского стал плевком в лицо политику. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте!» — высказался политик.

Дмитрук назвал голосование Рады поводом для более активных действий законодательного органа в отношении Зеленского и подтверждением своей правоты в отношении политика. По его мнению, в украинском парламенте достаточно депутатов, которые могли бы занять место спикера и создать переговорную группу «во имя будущего Украины».

Ранее Верховная Рада не поддержала постановление о продлении президентства Зеленского в присутствии еврокомиссаров. В тексте заявления было сказано, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно конституции страны.