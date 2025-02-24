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17:28, 24 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали голосование о легитимности плевком в лицо Зеленскому

Депутат Рады Дмитрук назвал плевком в лицо Зеленскому голосование о легитимности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Провал голосования Верховной Рады Украины о легитимности президента страны Владимира Зеленского стал плевком в лицо политику. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте!» — высказался политик.

Дмитрук назвал голосование Рады поводом для более активных действий законодательного органа в отношении Зеленского и подтверждением своей правоты в отношении политика. По его мнению, в украинском парламенте достаточно депутатов, которые могли бы занять место спикера и создать переговорную группу «во имя будущего Украины».

Ранее Верховная Рада не поддержала постановление о продлении президентства Зеленского в присутствии еврокомиссаров. В тексте заявления было сказано, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно конституции страны.

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