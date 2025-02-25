Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский не сможет удержаться у власти

Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти на Украине, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, следующим президентом Украины будет не Зеленский, а тот кандидат, который устраивает Вашингтон. США стремятся провести на Украине президентские выборы, которые они же и будут контролировать, добавил политик. Зеленского при этом, по его мнению, могут не допустить к участию в выборах на фоне обострений отношений США и Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества. Он назвал украинского политика, а также те органы на Украине, которые он назначил, нелегитимными. По словам главы государства, проблема для Киева заключается в том, что целый ряд органов власти формируется президентом, в том числе руководство областей и силовых структур. Если нелегитимно само первое лицо, то все остальное тоже теряет свою легитимность, объяснял он.

До этого за проведение выборов на Украине выступил президент США Дональд Трамп. Зеленский, как подчеркнул он, имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Требовать выборов президента — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран, добавил он.