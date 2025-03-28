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05:55, 28 марта 2025Мир

В Белом доме ответили на предложение Путина по Украине

Белый дом: Власть на Украине определяется народом и конституцией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Власть на Украине определяется ее народом и конституцией. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает Reuters.

«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил представитель СНБ Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине», — указано в сообщении.

Чиновник ответил на предложение Путина установить внешнее управление на Украине под эгидой ООН, что, по мнению главы государства, может дать возможность провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал логичной идею Путина о введении внешнего управления на Украине. «Как по мне, логичный и понятный план, а главное — соответствующий действительности», — отметил политик.

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