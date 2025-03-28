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05:24, 28 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады поддержал предложение Путина по Украине

Депутат Дмитрук назвал логичным план Путина ввести на Украине внешнее управление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал логичной идею президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине для проведения выборов. Предложение российского лидера он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Как по мне, логичный и понятный план, а главное — соответствующий действительности», — отметил политик.

Ранее Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления эгидой ООН. По его словам, это позволит провести в стране демократические выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Глава России отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было президентских выборов.

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