Депутат Рады поддержал предложение Путина по Украине

Депутат Дмитрук назвал логичным план Путина ввести на Украине внешнее управление

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал логичной идею президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине для проведения выборов. Предложение российского лидера он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Как по мне, логичный и понятный план, а главное — соответствующий действительности», — отметил политик.

Ранее Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления эгидой ООН. По его словам, это позволит провести в стране демократические выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Глава России отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было президентских выборов.