«Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

Путин предложил обсудить временное управление Украиной под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Руководство республикой возможно под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ, считает он.

По его словам, это нужно для проведения там выборов. Российский лидер также отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было выборов президента. «Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он [президент Украины Владимир Зеленский] сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — сказал российский лидер. Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

Путин добавил, что Москва готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Однако Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, заверил он.

Путин высказался о причинах начала боевых действий на Украине

Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, указал Путин. Они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны. «После этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», — сказал глава государства.

По его словам, Европа убедила Киев продолжать боевые действия, чтобы нанести стратегическое поражение России. «Приехали их кураторы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин [Борис] Джонсон убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца, — отметил он. — А бывшие руководители, которые тогда руководили некоторыми ведущими странами Запада, в частности, бывший президент Франции, господин Олланд, и госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ, прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами».

Российский лидер отметил, что на Украине серьезной проблемой является большое влияние «нациков». «Неонацистские формирования типа "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) фактически начинают руководить Украиной в условиях нелегитимности властей, и как с ними вести переговоры?!» — задался он вопросом.

Сейчас же стратегическая инициатива находится полностью в руках Вооруженных сил (ВС) РФ на всей линии фронта, заявил Путин. Он объяснил, что российские войска взяли под контроль 99 процентов территории Луганской народной республики (ЛНР) и более 70 процентов — Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.