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00:23, 28 марта 2025Россия

Путин задался вопросом из-за «нациков» на Украине

Путин: Большое влияние нациков на Украине является проблемой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Большое влияние «нациков» на Украине является серьезной проблемой. Об этом в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» высказался президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Огромная проблема, что "нацики" имеют большое влияние на Украине. Неонацистские формирования типа "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) фактически начинают руководить Украиной в условиях нелегитимности властей, и как с ними вести переговоры?!», — задался он вопросом.

Прежде Путин сообщил, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. «Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — подчеркнул он.

Ранее глава РФ заявил, что президент США Дональд Трамп искренне хочет положить конец конфликту на Украине. «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — сообщил глава государства.

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