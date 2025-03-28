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01:21, 28 марта 2025Россия

Путин рассказал о плане Европы по Украине

Путин: Кураторы из Европы убедили Киев воевать до последнего украинца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Европа убедила Киев продолжать боевые действия, чтобы нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин [Борис] Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца», — отметил он.

Ранее российский президент рассказал, что Москва предлагала мирные варианты решения конфликта на Украине даже когда он перешел в горячую фазу в 2022 году. Он также подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине.

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