Путин: Кураторы из Европы убедили Киев воевать до последнего украинца

Европа убедила Киев продолжать боевые действия, чтобы нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин [Борис] Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца», — отметил он.

Ранее российский президент рассказал, что Москва предлагала мирные варианты решения конфликта на Украине даже когда он перешел в горячую фазу в 2022 году. Он также подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине.