Путин рассказал о предложении России по Украине в 2022 году

Путин: Россия предлагала решить все вопросы по Украине мирно в 2022 году

Россия предлагала мирные варианты решения конфликта на Украине даже когда он перешел в горячую фазу в 2022 году. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Когда вооруженный конфликт принял горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем», — отметил российский лидер.

Путин также указал, что РФ выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин, назвав конфликт сложным и требующим тщательного обсуждения и подхода.

Ранее глава РФ заявил, что Москва не была инициатором начала боевых действий на Украине. По его словам, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны.