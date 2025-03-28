Минобороны сообщило об атаке ВСУ на два российских региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два приграничных региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Атаке подверглись приграничные Белгородская и Курская области — в небе над ними были поражены два беспилотника. Это произошло в период с 12:30 до 12:50 мск.
Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не привели.
28 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированном налете беспилотников ВСУ на возглавляемый им регион. По его данным, в небе над Погарским районом области силами противовоздушной обороны было сбито свыше 20 дронов.