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14:49, 28 марта 2025Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на два российских региона

Минобороны: ВСУ атаковали два приграничных региона России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два приграничных региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Атаке подверглись приграничные Белгородская и Курская области — в небе над ними были поражены два беспилотника. Это произошло в период с 12:30 до 12:50 мск.

Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не привели.

28 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированном налете беспилотников ВСУ на возглавляемый им регион. По его данным, в небе над Погарским районом области силами противовоздушной обороны было сбито свыше 20 дронов.

ЖЗЛ
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