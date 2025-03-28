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08:01, 31 марта 2025МирЭксклюзив

Миропорядок после окончания конфликта на Украине спрогнозировали

Политолог Легвольд: Новый миропорядок будет биполярным из-за конфликта США и КНР
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В случае усиления конфликта между США и Китаем новый миропорядок может снова стать биполярным. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

«Если противостояние [между США и КНР] усилится, а [президенту США Дональду] Трампу не удастся наладить диалог с Россией, мир вновь окажется в биполярной системе», — спрогнозировал он.

Вместе с тем, по словам политолога, такой исход не единственный. Если противостояние Соединенных Штатов и Китая окажется менее острым, то курс администрации Дональда Трампа приведет дезорганизованной многополярности после окончания конфликта на Украине. В этом случае мир не будет разделен на жесткие блоки.

Ранее Роберт Легвольд оценил вероятность новой холодной войны. По его словам, агрессивный курс Дональд Трампа может привести к острому противоборству США и КНР.

Вот это да!
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