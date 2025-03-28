В США оценили вероятность новой холодной войны

Политолог Легвольд: США и Китай могут вести холодную войну из-за политики Трампа

В мире может начаться холодная война между США и КНР, если администрация Дональда Трампа продолжит свой антикитайский курс. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

«Агрессивный курс администрации Трампа может привести к полноценной холодной войне между США и Китаем», — оценил он вероятность нового мирового противостояния.

При этом, по мнению эксперта, Дональд Трамп своей политикой также может спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Тем не менее и ослабленный, расколотый Запад сможет вести стратегическое противостояние с Китаем, заключил он.

Ранее Роберт Легвольд назвал ключевое условие прекращения огня на Украине. По его словам, обе стороны конфликта должны получить гарантии его неповторения.