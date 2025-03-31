Политолог назвал ключевое условие прекращения огня на Украине

Политолог Легвольд: Украина и РФ должны получить гарантии неповторения конфликта

Ключевым условием прекращения огня на Украине является получение обеими сторонами конфликта гарантии его неповторения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

«Соглашение возможно, только если Украина будет уверена в своей способности защитить себя от любых будущих угроз со стороны России», — назвал он условие со стороны Киева.

С другой стороны, Россия также должна получить гарантии, что США и их союзники будут готовы развивать безопасные и конструктивные отношения с Москвой. В противном случае конфликт может начаться вновь, причем на огромной территории от Арктики до Черного моря, заключил эксперт.

Ранее Роберт Легвольд назвал возможные уступки Украины для достижения мира. По его мнению, украинским властям придется отказаться от членства в НАТО и гарантий безопасности.