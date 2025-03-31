Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 31 марта 2025МирЭксклюзив

Политолог назвал ключевое условие прекращения огня на Украине

Политолог Легвольд: Украина и РФ должны получить гарантии неповторения конфликта
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Ключевым условием прекращения огня на Украине является получение обеими сторонами конфликта гарантии его неповторения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

«Соглашение возможно, только если Украина будет уверена в своей способности защитить себя от любых будущих угроз со стороны России», — назвал он условие со стороны Киева.

С другой стороны, Россия также должна получить гарантии, что США и их союзники будут готовы развивать безопасные и конструктивные отношения с Москвой. В противном случае конфликт может начаться вновь, причем на огромной территории от Арктики до Черного моря, заключил эксперт.

Ранее Роберт Легвольд назвал возможные уступки Украины для достижения мира. По его мнению, украинским властям придется отказаться от членства в НАТО и гарантий безопасности.

    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Обнаружено новое устройство разведки ВСУ

    Раскрыто число страдающих онлайн-шопоголизмом россиян

    Политолог назвал ключевое условие прекращения огня на Украине

    Женщина сделала пугающее открытие в туалете на АЗС и получила совет обратиться в полицию

    В МИД оценили идею отправки миротворцев на Украину

    Стало известно возможное место встречи по зерновой сделке

    Раскрыто влияние возможного снятия санкций на экономику России

    Блогер раскрыл главные неудобства жизни в Таиланде для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше