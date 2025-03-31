В США назвали возможные уступки Украины для достижения мира

Украине придется отказаться от членства в НАТО и официальных гарантий безопасности для достижения мира. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.
«Украине придется признать, что двери НАТО для нее останутся закрытыми. Более того, она не получит официальных гарантий безопасности», — назвал он возможные уступки со стороны Киева.
Кроме того, по словам политолога, власти Украины должны будут смириться с потерей территорий, которые на данный момент контролирует Россия.
Вместе с тем для урегулирования украинского конфликта пойти на уступки придется и России. В частности, Москва должна принять, что Украина не будет «демилитаризована» и что в Киеве не появится пророссийское правительство.
Ранее Роберт Легвольд оценил вероятность полного прекращения огня на Украине. По его мнению, шансы на такой исход сейчас невысоки.