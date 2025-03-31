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04:01, 31 марта 2025МирЭксклюзив

В США оценили вероятность полного прекращения огня на Украине

Политолог Роберт Легвольд: Шансы на прекращение огня на Украине уменьшаются
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Шансы на полное прекращение огня на Украине на данный момент невысоки и даже уменьшаются. На это в интервью «Ленте.ру» указал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

«Если взглянуть глубже, шансы на перемирие оказываются куда менее очевидными — и с каждым днем они только уменьшаются», — оценил он вероятность мира на Украине.

По мнению политолога, мирное урегулирование едва ли возможно в ближайшее время, потому что каждая из сторон конфликта выдвигает требования, неприемлемые для другой. Кроме того, президент США Дональд Трамп, который заинтересован в прекращении огня, пока не может предложить ничего, что могло бы убедить Владимира Путина пойти на уступки.

Ранее ирландский историк Джеффри Робертс также оценил вероятность прекращения огня на Украине. По его словам, Россия и США все же смогут согласовать его условия.

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