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13:15, 28 марта 2025Из жизни

Морские биологи опровергли миф о молчаливости акул

RSOS: Морской биолог Каролин Нидер впервые записала щелчки, издаваемые акулами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Международная группа морских биологов впервые записала звуки, которые акулы издают намеренно. Об этом пишет ABC Australia.

По словам ведущего автора исследования Каролин Нидер, раньше считалось, что акулы — тихие животные. Миф об их молчаливости опровергла статья в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS). Ее авторы утверждают, что новозеландские куньи акулы «щелкают», когда их берут на руки.

Нидер призналась, что сделала открытие случайно. В рамках своей докторской программы она изучала слуховые способности акул, для чего поместила 10 особей в специальные резервуары. Спустя неделю исследовательница заметила, что акулы могут издавать странные звуки, похожие на цыканье или тиканье часов. Один щелчок в среднем длился 48 миллисекунд и сопровождался движениями тела и головы.

Подопытные особи щелкали, только когда биологи держали их в руках, в остальное время они не издавали никаких звуков. Ученые предположили, что эти щелчки являются реакцией новозеландских куньих акул на стресс или испуг. Эти особи часто становятся жертвой других морских животных. Возможно, необычные звуки дезориентируют хищников и дают куньим акулам возможность скрыться.

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Как отмечают морские биологи, характерный звук возникает из-за особого строения зубов этого вида. Они у новозеландских куньих акул тупые и утолщенные, что помогает им раздавливать панцири их основной пищи — ракообразных. По словам ученых, когда куньи акулы быстро закрывают рот, зубы в верхней и нижней челюстях соприкасаются друг с другом, производя щелчки.

Дальнейшие исследования должны выяснить, издают ли звуки другие виды акул и могут ли с помощью них общаться друг с другом.

Ранее сообщалось, что в заливе Хаураки, Новая Зеландия, осьминог забрался акуле на голову и прокатился на ней. Ученые предполагают, что существо таким образом решило спастись от зубов акулы.

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