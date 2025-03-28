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05:28, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему для похищения денег у пенсионеров

МВД: Мошенники похищают деньги пенсионеров, заявляя о взломе аккаунта «Госуслуг»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Телефонные мошенники начали похищать денежные средства пенсионеров под видом работников Пенсионного фонда, которые убеждают их перевести накопления якобы на безопасный счет для задержания злоумышленников, взломавших или блокировавших их аккаунт на «Госуслугах». Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Так, пожилому человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником Пенсионного фонда. Во время разговора аферист перечисляет персональные данные жертвы — ее фамилию, имя и отчество, адрес, а затем информирует ее о якобы взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах». Для восстановления доступа к личной странице пенсионеру предлагают обратиться в техническую поддержку и предоставляют номер телефона.

После этого другой мошенник от имени работника технической службы сообщает, что данные аккаунта пытались получить злоумышленники, и необходимо обратиться в полицию. Спустя некоторое время с жертвой связывается псевдо-правоохранитель, который для сбережения средств предлагает ей перевести их на «безопасный счет». Оказавшись в стрессовой ситуации, человек может выполнить требования мошенников, предупредили в МВД и призвали сохранять бдительность и осторожность.

Ранее МВД сообщило о схеме мошенников с продажей лекарств якобы по льготным ценам. Отмечается, что с пожилыми гражданами могут связаться злоумышленники, которые предлагают купить лекарства по специальной «льготной» цене, в результате чего жертва либо не получает товар вовсе, либо ей присылают «таблетки-пустышки».

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